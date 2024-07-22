الاحتلال يسلّم أوامر هدم في وادي الجوز وحزما في القدس المحتلة

وطن: سلّمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، أوامر هدم لعدد من المنشآت في محافظة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بأن أمر هدم وإخلاء صدر عن بلدية الاحتلال لمنزل عبد الدايم محمد خطيب، سينفذ خلال 20 يوما، من يوم أمس، ويتضمن الأمر دفع غرامات مالية في حال عدم تنفيذ الهدم.

كما سلّمت بلدية الاحتلال في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة إخطارات بهدم معرض للسيارات، وبإزالة المغسلة التابعة له، وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بهدمهما بنفسها.

وقال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، إن حكومة الاحتلال أصبحت تعطي أوامر مباشرة لعمليات الهدم ويجري الهدم دون إخطارات أو مخالفات، وبعض أصحاب المنازل قالوا إن هناك قرارات مرفوعة في محاكم الاحتلال لترخيص الأبنية، إلا أن آليات الاحتلال هدمت هذه المنازل دون انتظار قرارات، وأن عمليات الهدم تجري داخل الجدار وخارجه.

وأضاف أن الاحتلال يقوم بهدم مبانٍ داخل بلدات القدس الشرقية رغم حصولها على ترخيص من البلديات، ويوجد أكثر من 33 ألف عقار مهددة بالهدم في القدس، وأصبحنا نواجه صعوبة في إحصاء عمليات الهدم وإخطارات الهدم في القدس.