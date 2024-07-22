زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: حكومة الحرب الصهيونية مُستمرّة في قضم وهضم قطاع غزة بلا رادع

قُلتها سابقًا، تمرّ علينا الأيام تباعًا، متشابهةً إلى حدًّ ما في جميع مناطق قطاع غزّة، بمرارتها وقسوتها، فلا نكاد نشعر ببعض الهدوء النسبي لوهلة ثمّ سرعان ما تنقلب الحالة رأسًا على عقب، ويعود قصف الطيران مُجدّدًا والإيقاعُ بالمزيد من الشهيدات والشهداء والجرحى في استهدافاتٍ مُحدّدة لتجمّعات المواطنين على أبواب مراكز الإيواء أو عند نقاط التجمّع لالتقاط الإنترنت أو في الأسواق أو على شقق ومنازل بعينها، هذا وتقوم المدفعية أيضًا بالقصف العشوائي في كُلّ مكانٍ لتذكيرنا بأنّنا لن نكون آمنين في أيّ وقت. وفي مدينة غزة وشمالها خصوصًا يعمد المُستوطنون الصهاينة بدعمٍ من الجيش إلى إرسال رسائل نصيّة على أجهزة الجوّال للمواطنين الفلسطينيين، والتي يُطالبون فيها الناس بالرحيل نحو الجنوب والانصياع لأوامر الجيش، ما يزيد من حالة التوتر وعدم الشعور بالأمان لدى الناس، بل ودفعهم للخوف لدرجة أنّ البعض يستجيبون فعلًا ويرحلون نحو الجنوب.

إنّ كُلّ ذلك مرتبطٌ بالسياسة التي تتّبعها حكومة الحرب الصهيونية حاليًا، أي سياسة النفس الطويل، فهي لا تُريد عقد أيّ اتفاقٍ من شأنه أن يضعها على قدم المساواة مع حركة حماس، وبالتالي تمضي مستمرةً للشهر العاشر الآن في عدوانها الهمجي على قطاع غزة وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وبكلّ الأشكال، غير مكترثةٍ بأيّة دعوات أو مناشداتٍ من المجتمع الدولي، ضاربةً بعرض الحائط أيّة قراراتٍ من أيّة هيئة أو محكمة دولية، حيث تعلم حكومة الحرب جيدًا أنها مدعومة وبقوة من اللوبي الصهيوني العالمي وبالتالي فلن يردعها أحدٌ أو شيء عن الاستمرار في غيّها وتنفيذ خططها، بل وتتنصّل بسلاسة من أيّة قرارات لها علاقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وتُعلن بوقاحة أنّها لن تقبل بوجود دولة فلسطينية، كما لم تنفّذ استحقاقاتها في اتفاقية أوسلو سابقًا.

إنّ ما يعيشه شعبنا حاليًا في ظلّ سياسة العدو بالقتل المتعمّد والتشريد لأماكن النزوح مرّةً تلو الأخرى للمواطنين والمواطنات، القتل البطيء للوقت من خلال إشاعة الوهم بأنّ هذه المنطقة أو تلك آمنة ثم يقصف جيش الاحتلال تلك المناطق بحججٍ مختلفة، منها مثلًا أنّه اشتبه بوجود مقاومين كما حدث إبّان قصف مخيم نازحين في مواصي خانيونس، وذلك فقط لتبرير الجرائم أمام المجتمع الدولي.

وهكذا، مع التغاضي العالمي عن أفعاله، يمتلك العدو الوقت الكافي؛ فهو يقتل الناس يوميًا، ويعمد إلى تهجيرهم برضاهم من خلال إثارة الذعر بينهم، ولم يكن مُفاجئًا في إطار تلك السياسة أنه ومنذ عدّة أيام سحب جيش الاحتلال الحاجز المرئي من شارع صلاح الدين، ويسمح للناس بالعبور من الشمال للجنوب دون تفتيش، بل ويسمح بأن يحملوا أمتعتهم معهم أيضًا، الأمر الذي كان ممنوعًا في جولات النزوح القسري السابقة، مما يعني التفريغ التدريجي لمدينة غزة وشمالها ليقوم بالمزيد من عمليات التجريف والبحث عن المقاومين والأسلحة.

كما، ولذرّ الرماد في العيون وحجب المعرفة بخطط العدوّ، تعمد حكومة الحرب الفاشية إلى الموافقة على بعض التسهيلات لسكان غزة وشمالها، بإدخال المساعدات الإنسانية التي تحافظ على بقاء الناس أحياءً فقط ولكن لا تضمن بتاتًا بقاءهم أصحّاء، فهي تمنع إدخال الوقود وغاز الطبخ، والحليب والخضار والفاكهة والكثير من المواد التي تُساهم في الحفاظ على صحة الناس وخصوصًا الأطفال.

إنّ العيش تحت وطأة هذا العدوان النازي لم ولا يُصبح سهلًا مع مرور كُلّ هذه الشهور، ولكن تحاول الناس مقاومة الجوع والعطش ونقص الاحتياجات الأساسية لكي يحافظوا على بقائهم، بانتظار أيّة حلولٍ لهذه المعاناة التي لن تتوقف إلا بوقف هذه الحرب اللعينة.