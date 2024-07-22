قوات الاحتلال تعتقل أسير محرر تزعم انه قتل سجان في مستوطنة قرب رام الله

وطن: أعلن جهاز "الشاباك" وشرطة الاحتلال في بيان مشترك اليوم، الإثنين، أنهما اعتقلا في العاشر من تموز/يوليو الجاري، الشاب إبراهيم منصور، في العشرينات من عمره ومن سكان قرية بدو في محافظة رام الله، بادعاء أنه قتل سجانا في مصلحة السجون.

وفي يوم 8 تموز/يوليو، عُثر على السجان يوحاي أفني مقتولا بعد تعرضه للطعن في بيته في مستوطنة "غافعون" قرب رام الله، وإضرام النار فيه.

ومددت محكمة عسكرية اعتقال منصور حتى يوم 29 تموز/يوليو الجاري، بينما لا يزال الشاباك والوحدة المركزية للشرطة في القدس يواصلان التحقيق.

وادعى البيان أنه بعد عملية أولية لجمع قرائن في المكان تعالى الاشتباه بالقتل، وإثر ذلك جرى تشكيل فريق تحقيق مشترك للوحدة المركزية في شرطة لواء القدس والشاباك، "وبعد عملية تحقيق سريعة، تم جمع أدلة على القتل ".

ومنصور هو أسير محرر من الاعتقال الإداري، وتم الإفراج عنه في نيسان/أبريل الماضي. وحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإنه لم يكن معتقلا في سجن عوفر الذي كان يعمل فيه السجان أفني.