قوات الاحتلال تجرف أرضا زراعية في الولجة شمال غرب بيت لحم

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أرضا زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضا زراعية في منطقة "السرج" على مدخل القرية، مساحتها دونمان، وتعود للمواطن عامر إبراهيم الأعرج، واقتلعت العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، صباح اليوم، منزلين على مدخل قرية الولجة، يعودان للشقيقين مصطفى ومحمود محمد رباح، وتبلغ مساحة كل واحد منهما 70 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.