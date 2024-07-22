ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39006 شهداء و89818 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39006 شهداء و89818 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء جراء القصف البري والجوي على محافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة ارتفعت إلى 37 شهيدا وأكثر من 120 مصابا.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.