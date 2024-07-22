جيش الاحتلال يفتح النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة

رام الله - وطن: كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، عن فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي للشهر العاشر على التوالي.

وقال لازاريني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، إن "قافلة تابعة للأمم المتحدة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل القوات الإسرائيلية خلال توجهها إلى مدينة غزة"، مشيرا إلى اضطرار الفرق الأممية إلى الاحتماء، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن الحادثة "وقعت أمس الأحد، أثناء تنقل الفرق في سيارات مدرعة تحمل علامات واضحة للأمم المتحدة وترتدي سترات الأمم المتحدة".

وأوضح أن "إحدى المركبات أصيبت بخمس رصاصات على الأقل أثناء انتظارها أمام الحاجز العسكري الإسرائيلي جنوب وادي غزة"، موضحا أن السيارة خرجت من القافلة جراء تعرضها لأضرار بالغة.