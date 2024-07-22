عقد مراسم الصلح العشائري بين عائلتي السلعوس و الشايب برعاية كريمة من جمعية خليل الرحمن

وطن: تم يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ عقد مراسم الصلح العشائري بين عائلتي السلعوس والشايب في بلدة كفر مالك شمال مدينة رام الله ، وقد حضر مراسم الصلح عميد رجال الأصلاح في فلسطين الحاج بدر مرقة أبو زهير والدكتور طارق الطويل والشيخ أبو حسين الكعابنة والحاج أبو عمار شلبك والأخ محمد أبو عين والأخ جواد أبو زينة وعدد كبير من رجالات الخير والاصلاح وقادة الأجهزة الأمنية وفصائل العمل الوطني والمؤسسات الوطنية والرسمية من محافظات الوطن.

من جهته، شكر الحاج أبو زهير مرقة جهود عائلة الشايب وحمايل وعموم أهالي كفر مالك ورجال الاصلاح والخير في الوطن الذين ساهموا في اتمام وانجاح هذا الصلح العشائري، مؤكدين على أن البوصلة الوطنية يجب أن تكون باتجاه نبذ الخلاف ووحدة الصف ولم الشمل والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.

وأثنى الحاضرين على دور وجهاء ورجال بلدة كفر مالك والمنطقة الشرقية وعلى رأسهم الأخ عبد الفتاح حمايل وسيادة العميد كمال حمايل والأخ أمجد الشايب والأخ حسن الخطيب والأخ أيمن علوي والاخ محمد الخطيب أبو اسماعيل وغيرهم من رجال الاصلاح في المنطقة الشرقية على دورهم البناء والإيجابي في طي صفحة الخلاف واتمام مراسم الصلح العشائري

وأشاد الحضور بفخرهم واعتزازهم بأهالي كفر مالك لحُسن المعاملة والعفو والمسامحة.مؤكدين على أن أهالي كفر مالك وعائلاتها يمثلون نموذج مُشرف يستحق الشكر والتقدير لما قدموه من عفو ومسامحة مؤكدين أن هذا العفو يدل على أصالتهم وشهامتهم.