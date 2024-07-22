شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على دير البلح

وطن: استشهد اليوم الإثنين، مواطنان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية إن طائرات الاحتلال، استهدفت منزلا في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.