مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة عبر باب المغاربة، فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.