بالعبوات والرشاشات.. المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في بيت لحم وقلقيلية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مخيم الدهيشة في بيت لحم في الضفة الغربية، كما داهمت منازل الفلسطينيين، لتندلع اشتباكات مع شبان المخيم.

كذلك، شنت قوات الاحتلال اعتداءات على أهالي بيت لحم، بعد اقتحام جورة الشمعة جنوبي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً، بلدة السموع جنوبي الخليل، ومحيط حي نزال في مدينة قلقيلية، شمالي غربي الضفة الغربية.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى مجموعات ليوث المجد أنّها تصدّت، فجر اليوم الاثنين، لقوة خاصة للاحتلال تسلّلت إلى مدينة قلقيلية، كما خاضت معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة.

ومساء أمس الأحد، تمكّن مقاتلوها من استهداف آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة، مؤكّدين إصابتها بشكلٍ مباشر، عند الحاجز الجنوبي للمدينة.

وأظهرت مشاهد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم، شباناً يُضرمون النار في الأراضي التي صادرتها قوات الاحتلال من الفلسطينيين لصالح المستوطنين في بلدة بني نعيم شرقي الخليل.