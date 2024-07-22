الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت في بلدة عناتا شرق القدس

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بهدم منزل ومنشآت تجارية، في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية نقلا عن شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين، وشرعت بهدم منزل وقاعة أفراح وعدة منشآت تجارية في البلدة.

وهدمت سلطات الاحتلال، 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس، منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم ومنشآتهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجيرهم قسرا من مدينة القدس.