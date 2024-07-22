شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعنلت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من منطقة سنجل وتشمل أول البلد وحارة المزيرعة شارع الشميس.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.