الاحتلال يهدم قاعة أفراح ويجرف أراض بعناتا قرب القدس

وطن: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بهدم منشآت وتجريف أراض في بلد عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عناتا وشرعت بهدم قاعة أفراح تعود للمواطن المقدسي زياد الفهيدات، بحجة عدم الترخيص.

وأمس الأحد، هدمت قوات الاحتلال منشآت تجارية وأراضٍ فلسطينية خاصة في بلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وصعّدت سلطات الاحتلال، خلال الفترة الماضية من عمليات الهدم للمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس، منح الفلسطينيين تراخيص لإنشاء منازل أو محال تجارية وتمنعهم من التوسع العمراني، في سبيل الضغط عليهم لتهجيرهم من المدينة المقدسة.

ووفقًا لمعطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024.