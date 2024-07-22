إصابات في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين بجروح، الليلة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 6 مواطنين على الأقل أصيبوا بجروح، في قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، كما استهدفت غارة أخرى منزل في غربي المدينة.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزل في منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه، فيما لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى اللحظة، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت موقعا في حي التفاح شرق غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.