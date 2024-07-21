طوفان الأقصى" في اليوم الـ 290.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على غزة وعدد الشهداء تجاوز 38 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ290، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وشن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مربعات سكنية في مخيم النصيرات، وحي الزيتون، وتجمعات للنازحين في مدينة خانيونس، وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المنازل والمربعات السكنية، ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38983 شهيدًا و89727 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ290: