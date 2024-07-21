الصندوق الأممي للسكان: سوء التغذية في غزة خطر على حديثي الولادة

وطن: أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأحد، أن "سوء التغذية في غزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة وسط تزايد ولادة أجنة ميتين وأطفال منخفضي الوزن ويعانون الهزال وتأخر النمو".

وأضاف الصندوق الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه "أصبح من الشائع ولادة أطفال منخفضي الوزن بشكل متزايد في غزة".

وقال، إن "سوء التغذية في غزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة وسط تزايد ولادة أجنة ميتة وأطفال منخفضي الوزن، وآخرين يعانون الهزال وتأخر النمو".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,983 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,727 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمنشآت.