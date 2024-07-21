الفصائل الفلسطينية في الصين غداً استئنافاً للحوار الوطني

وطن: تبدأ غداً صباحاً جلسات الحوار الوطني في العاصمة الصينية بكين بحضور 14 فصيلاً فلسطينياً، من بينهم فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية.

وأفاد مصدرٌ مشارك في اللقاءات بأنّ جدول الأعمال يتضمن مناقشة سبل توسيع منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني تدير الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية معاً، فضلاً عن آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يُذكر أنّ مخرجات اللقاء السابق الذي جمع حركتي حماس وفتح في بكين، أكدت وحدة الموقف الفلسطيني بشأن الحرب على قطاع غزة، وأهمية وقف حرب الإبادة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من القطاع.

كذلك، نصّ اللقاء على تنسيق المواقف والجهود في الضفة الغربية والقدس من أجل مواجهة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وشدّدت مخرجات اللقاء على أولوية قضية الأسرى وضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعمهم في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرضون فيها إلى أبشع أنواع التنكيل والإيذاء داخل السجون الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق، قالت وكالة "شينخوا" إنّ الصين أكدت دعمها لكل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين.