بالطائرات المسيّرة.. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف "إيلات"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنّ مقاتليها هاجموا هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة.

وأكدت المقاومة العراقية في بيانها، أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لغزّة، ورداً على مجازر الاحتلال في القطاع، مشيرةً إلى أنّها مستمرة في دكّ معاقل الأعداء بوتيرةٍ مُتصاعدة.

وتأتي هذه العملية بعد ساعاتٍ فقط من إعلان القوات اليمنية تنفيذها عملية عسكرية ضدّ هدف حيويّ في أم الرشراش المحتلة، باستخدام الصواريخ الباليستية.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واليوم، توعّد الأمين العام لحركة المقاومة - النجباء -، الشيخ أكرم الكعبي، بتوسيع وتيرة العمليات العسكرية من اليمن ولبنان والعراق، رداً على العدوان الإسرائيلي على اليمن، أمس السبت.

المصدر: "الميادين"