ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على رفح وبيت لاهيا

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة قعدان بجوار مسجد الصديقين شمال بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.