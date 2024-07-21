سامي مشعشع يكتب لوطن: هل حان الوقت لتجميد عضوية دولة الكيان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة واعلانها دولة مارقة؟!

لا تقللوا ولا تبخسوا من تبعات قرار محكمة العدل الدولية قبل يومين، ولا تغفلوا ان الجلسة لم تكن مخصصة للتوسع في قرار المحكمة المتعلق بالسابع من أكتوبر وما تلاه ( وهى جلسة ستحصل ) وانما كانت مخصصة للنظر في "وضعية" الاحتلال الاسرائيلي والحكم عليه كاحتلال إحلالي للقدس والضفة وغزة. قرار - ومهما كان غضبنا المشروع على منظومات العالم الدولية لكثرة قراراتها وضعف آليات التنفيذ خاصتها – مهم وله ما بعده.

قرار المحكمة منتصرا لحقوقنا كشعب اكد ان دولة الكيان هي قوة احتلال. المحكمة تقول للدول الشريكة والصديقة والمطبعة علانية والمطبعة بالسر وتلك التي تحلم ان تطبع مع الكيان ان: القدس ليست عاصمة موحدة وانما محتلة حتى وان اعترفت عدد قليل من هذه الدول بذلك وان دول أخرى اذ قد تقدم على هكذا اعتراف فإنها تخالف ليس فقط قرارات دولية ولكن أيضا موقف وقرار اعلى محكمة في العالم. القرار جاء للتأكيد، امام الحملة المسعورة لحكومة المستوطنين في الضفة، بانها كذلك محتلة وان كل المستوطنات عليها وكل الوجود البشري والعسكري هناك غير قانوني مهما طال الزمن. ومن اللافت أيضا ان المحكمة خلصت إلى ان قطاع غزة هو أيضا محتل بالرغم من "الانسحاب" البشري للجيش ومستوطنيه من القطاع في العام ٢٠٠٥. إذن وبالرغم من تثبث المطبعين بتطبيعهم مع دولة الكيان ودعم بعضهم له في حرب أبادته وتجويعه وتعطيشه لأهل غزة الأحباب، وبالرغم من تمسك البعض منا باتفاقية أوسلو المعززة للاحتلال واستمراره وتوسعه تجيء محكمة العالم الأولى لتقول لهم جميعا: هذه دولة احتلال. دولة فصل عنصري ودولة تكاد ان تكون مارقة rogue state. واللافت هنا أيضا ان المحكمة ردت على موقف الكيان بان إجراءاته وما يفعله منذ عقود يندرج تحت يافطة "الدفاع عن النفس". المحكمة ردت هذه الحجة وان القوانين والإجراءات المعتمدة ضدنا هي خرق لحقوقنا المشروعة.

ونعم مرة اخرى، من حقنا ان نشكك وربما ان نضجر من هكذا قرارات ولكن دعونا نتفق ان هذا القرار يضع ضغوطا لا يستهان بها على شركاء وأصدقاء والمطبعين مع الكيان أمام برلماناتهم، امام شبابهم المنتفضين نصرة لفلسطين وأمام الرأي العام في بلدانهم والتي تضعف مكانة هذه الدول عالميا وعلى صعيد تحالفاتها السياسية والاقتصادية. وامسى على بعض من هذه الدول اما الابتعاد عن دولة الكيان (وان كانت درجات الابتعاد تتفاوت) او اتخاذ موقف الحياد (وله أيضا درجات!) او الدعم الخجل وليس العلني والصريح.

ندرك مثلا استراتيجية وتاريخية العلاقة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية مع دولة الكيان ولكن حراك شعوب وشباب هذه الدول وتوالى قرارات ومواقف هيئات دولية كمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات وقرارات الجمعية العمومية وفظاعة حرب الإبادة على غزة وعنجهية دولة الاحتلال وصلافتها حتى في تعاملها مع من يدعموها وابتزازهم ، كل هذا أدي لتغيرات وتداعيات باتت معروفة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا وحتى في ألمانيا .

طيب. قد يقول قائل هذا كله مفهوم ولكن هل بالإمكان اجتراح تحرك عملي وملموس قد يندرج تحت يافطة : ما العمل؟

لربما من أهم التحركات القانونية والسياسية والإجرائية ، ونعم حتى الأخلاقية، هو الان بيد الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

الجمعية العمومية، وعندما تغولت في الماضي دولة جنوب أفريقيا البيضاء العنصرية في بطشها وقمعها ضد أهل البلاد، تحركت بقوة وصلابة وجمدت عضوية جنوب أفريقيا حتى القضاء على الفصل العنصري وهذا ما تم.

خروقات دولة الكيان "وسلبطتها' على القدس، وتصويت برلمانها بلا مجلجلة لحل الدولتين، وعلانية سرقتهم وابتلاعهم للضفة وتهويدها للقدس وحرب إبادة كاملة على غزة لهى تصرفات وحشية فاقت بالكثير الكثير ما فعلته دولة جنوب أفريقيا العنصرية. إذن على الدول الصديقة لفلسطين وتلك التي صوتت لفلسطين كدولة عضو في ألأمم المتحدة وعلى الدول العربية (تلك التي تدعمنا مبدئيا وبصدق وتلك التي لا تريد الخير لنا ولكن ستدعم غصبا عنها خوفا من شعوبها وخوفا على عروشها) والدول اللاتينية والإفريقية وغيرهم التوجه لطرح قرار تجميد عضوية دولة الكيان والتصويت عليه. الجهد الديبلوماسي الفلسطيني (وبالرغم من كل مآخذنا عليه) مطالب ان يرتقى بدوره وان يقود هذا الجهد العالمي وخصوصا مع وجود السيد دينيس فرنسيس رئيسا للجمعية والمتعاطف مع حقوق شعبنا.

هل نرى ذلك قريبا؟!