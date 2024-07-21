جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 8 عسكريين.. 6 منهم في معارك غزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة 8 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 منهم في معارك قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.

ويُجبَر جيش الاحتلال على الاعتراف بحجم بعض الخسائر في صفوف قواته، التي تواجه مقاومة شرسة في مختلف محاور القتال في غزّة، حيث تنفّذ المقاومة عملياتها وتوثّقها عبر مشاهد تُظهر إصابة الجنود الإسرائيليين.