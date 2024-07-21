اليمن: عدوان أميركي بريطاني جديد بـ 6 غارات على محافظتي حجة والحديدة

وطن: شنّت الطائرات الأميركية والبريطانية، اليوم الأحد، عدواناً بـ 4 غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصَّليْف شمالي غرب مدينة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

ولفتت المصادر الى أن "العدوان على ميناء رأس عيسى تم بـ 4 غارات، وهو ميناء مدني لا يتم استخدامه لأغراضٍ عسكرية".

وكذلك، أفادت وكالة سبأ اليمنية، بأنّ الطائرات الأميركية والبريطانية استهدفت بغارتين منطقة بحيص في مديرية ميدي غربي محافظة حَجَّة شمالي غربي اليمن.

ويأتي ذلك في وقتٍ يتواصل العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن، بسبب دعمه للمقاومة الفلسطينية وعملياته ضدّ سفن ومصالح الاحتلال.

يُشار إلى أنّ العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن يأتي دعماً لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزّة، نظراً إلى ما تشكله صنعاء من جبهة قوية ومؤثرة في ملحمة "طوفان الأقصى" عبر استهدافها موانئ الاحتلال والسفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال.

وأمس السبت، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على اليمن، استهدف منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، غربي البلاد، ما أدّى إلى ارتقاء 6 شهداء و83 جريحاً.

المصدر: "الميادين"