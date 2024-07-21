3 شهداء بينهم طفلان بعد قصف الاحتلال منزلا جنوب خان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، بعد قصف من طيران الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر محلية، أن 3 مواطنين استشهدوا بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر بعد قصف الاحتلال منزلا في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة بعد قصف مدفعية الاحتلال مسجدا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.