حزب الله يستهدف مستوطنة "دفنا" بـ"الكاتيوشا" رداً على اعتداء عدلون.. والاحتلال يقرّ بأضرار

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، استهدافها مستوطنة "دفنا" بصواريخ "الكاتيوشا"، رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مدنيين في بلدة عدلون، أمس، وأصابت عدداً منهم بجروح.

واستهدفت ‏المقاومة أيضاً موقعي "الرمثا" و"السماقة" في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرةً فس كليهما.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وكان حزب الله قد استهدف "دفنا" للمرة الأولى أمس السبت، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في بلدة برج مملوك.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ تسبّبت بأضرار في المستوطنة، مشيرةً إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات "دفنا" و"هغوشريم" و"كفار غلعاد" و"شئا يشوف" و"بيت هيلل" و"شلومي" في الشمال.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي راشيا الفخار والعديسة.

وفي غصون ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان شهداء على طريق القدس، هم مصطفى حسن فواز (فداء) من بلدة دبعال الجنوبية، وياسين حسين حسين (أبو زهراء) وأحمد علي موسى (كرار) من بلدة حولا الجنوبية.

المصدر: "الميادين"