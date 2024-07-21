"خيام الأمل ": مبادرة لتعزيز الفرص والدعم النفسي للنازحين في مراكز الإيواء

وطن: شرعت جمعية التنمية المجتمعية (الإغاثة الزراعية) بالتعاون مع لجان الحماية المجتمعية في مراكز إيواء النازحين بمحافظة الوسطى بتنفيذ مبادرة تهدف إلى تحسين حياة النازحين من خلال تركيب خيام متعددة الاستخدامات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "تعزيز الفرصالاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش"، الممول من الاتحاد الأوروبي (PEOPLE) وبالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع (ACF).

وتتضمن المبادرة إقامة خيام ومعرشات في مراكز الإيواء، لتلبية احتياجات الأنشطة التعليمية، الصحية، والترفيهية. هذه المساحات ستوفر بيئة داعمة ومريحة للنازحين، حيث ستُستخدم لتقديم الرعاية الصحية الأولية، تنظيم الأنشطة الترفيهية والنفسية، وتوفير التعليم البديل للأطفال. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال وأسرهم عبر توفير بيئة آمنة ومساندة، بالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية العامة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وجاءت هذه المبادرة استجابةً لاحتياجات مراكز الإيواء التي حددتها لجان الحماية المجتمعية، وتهدف إلى تطوير النشاطات المجتمعية وبناء قدرات المراكز في هذه المجالات. من خلال توفير بيئة تفاعلية وداعمة، تسهم المبادرة في تحسين جودة الحياة اليومية للنازحين وتعزيز التكافل الاجتماع