8 شهداء بينهم امرأة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: استشهد ثمانية مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسطا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثمان شهيدة، وإصابتين، إثر قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، ارتقوا إثر قصف استهدف مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.