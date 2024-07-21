البنك العربي يقدم دعمه لمركز إسعاف وطوارئ بلدة عجة

وطن: ضمن جهوده ومبادراته المجتمعية الموجهة لدعم القطاع الصحي والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين، قدم البنك العربي مؤخراً دعمه لمركز إسعاف وطوارئ بلدة عجة من خلال المساهمة في شراء عدد من الأجهزة الطبية الضرورية واللازمة لتشغيل المركز بهدف خدمة جمهور أوسع من المواطنين ضمن نطاق مسؤوليته الاجتماعية.

يأتي هذا التبرع تجسيداً لاهتمام البنك المتواصل بدعم القطاع الصحي، كواحد من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع إلى جانب القطاعات الأساسية الأخرى وهي التعليم وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام، حيث يأتي ذلك في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية (معاً). وقد شمل التبرع شراء 4 أجهزة طبية تعتبر أساسية لتشغيل المركز الكائن في بلدة عجة وهو المركز الوحيد المتوفر في تلك المنطقة والمناطق المجاورة له لتقديم الخدمات الصحية والطارئة للمواطنين، فهو يخدم 7 قرى وبلدات مجاورة أي ما يقارب 49 ألف نسمة. ويقدم المركز خدمات الإسعاف والطوارئ للمواطنين على مدار 24 ساعة حيث يوفر قاعة طوارئ ومختبر وعيادات مختلفة لتشمل تخصصات الباطنية، والأسنان، والجراحة العامة النسائية، والعظام، والأطفال بالإضافة إلى غرفة عمليات طوارئ.

بدورها ثمّنت إدارة مركز إسعاف وطوارئ بلدة عجة هذا التعاون والدعم المقدم من البنك العربي الذي سيسهم في تعزيز الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في بلدة عجة والقرى والبلدات المجاورة في التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق بدلاً من التنقل بين المدن للحصول على الخدمات الطبية وتوفير خدمات صحية لائقة وملحة لهم.

والجدير ذكره هنا أن البنك العربي قدم العديد من المساهمات لخدمة القطاع الصحي بالنظر إلى الأولويات والاحتياجات الملحة لذلك، حيث سبق وأن ساهم بتجهيز عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في فلسطين من خلال تزويدهم بعدد من الأجهزة الطبية الضرورية من ضمنها؛ توفير جهاز ماموغرام لمديرية صحة نابلس، وأجهزة ألتراساوند، وأجهزة مختبر لمديرية صحة طولكرم، وأجهزة غسيل كلى للعديد من المستشفيات، بالإضافة إلى تجهير مركز صحي رأس الفارعة الجديد.