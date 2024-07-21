عودة التيار الكهربائي إلى الحديدة اليمنية بعد ساعات من العدوان "الاسرائيلي"

وطن: أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية، الأحد، عودة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة إلى وضعه السابق بعد ساعات من غارات جوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت محطة الكهرباء وخزانات الوقود فيها.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) لنائب وزير الخارجية حسين العزي، قال فيه: "عودة كهرباء الحديدة بنسبة 100 بالمئة إلى وضعها السابق قبل التدمير".

وأضاف أن عودة الكهرباء جاءت "بعد أن تم بذل جهود مضنية وغير عادية"، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى استشهاد5 أشخاص وإصابة 87 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية، غير المعترف بها.