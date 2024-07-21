ما وراء اشتعال الجبهة اليمنية الإسرائيلية

كتب: الاعلامي معتز خليل

جاءت الضربات التي وجهها جيش الاحتلال ضد بعض من الأهداف اليمنية التابعة لسيطرة جماعة الحوثيين "أنصار الله" لتزيد من دقة المشهد الاستراتيجي في المنطقة ، خاصة في ظل التصعيد المتوقع بين الطرفين في المستقبل.

والواضح فإن الكثير من المعطيات تشير إلى بدء العمليات الفعلية للتحالف الإقليمي الذي طالما سعت إسرائيل إلى تدشينه ، وهو التحالف الذي يضم إسرائيل مع دول السلام الإبراهيمي فضلا عن السعودية ومعها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويمثل تدشين هذا التحالف واحدة من أهم الأهداف الإسرائيلية ، وهو الهدف الذي بات واضحا أن تنفيذه هدفا استراتيجيا لإسرائيل التي تستغل تداعيات عملية السابع من أكتوبر من أجل تفعيل العمل بهذا التحالف.

ومن واقع القراءات الاستراتيجية لهذه العملية (الضربة الجوية الإسرائيلية لميناء الحديدة) سنجد أن بها تأكيدات على وجود أطراف إقليمية ، سواء خليجية أو أطراف عالمية تعترض على السياسات التي ينتهجها الحوثيون ، وتحديدا تعطيل التجارة في البحر الأحمر.

وبالعودة لتداعيات العملية العسكرية بالأمس وضرب ميناء الحديدة ، بات واضحا دقة الموقف برمته في المنطقة الآن .

بداية يعاني اليمن الأمرين من التداعيات العسكرية التي يمر بها ، حيث دخلت البلاد في مجاعة وأوبئة وأمراض لا نهاية لها ، فضلا عن تدهور العلاقات الاستراتيجية بين اليمن وعدد من كبار دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية.

هناك بعض من النقاط الإيجابية التي أستعرضها في السطور التالية لإلقاء الضوء على تداعيات هذه العملية.

تعدد الإيجابيات من وراء التصعيد الحاصل حاليا ، وتحديدا عملية شارع بن يهودا بحسب تحليل مضمون ما أشارت إلية بعض من منصات محور المقاومة الإعلامية ومنها :

１- أن العملية أثبتت ضعف منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية بصورة واضحة ، خاصة وأن الطائرة اخترقت إسرائيل لمسافة طويلة حتى استطاعت الوصول لواحدة من المواقع الاستراتيجية المدنية

２- يستخدم الكثير من الإسرائيليين ، وتحديدا من سكان تل أبيب، الطائرات الدرون المسيرة ، وهو استخدام جعل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تتخبط ولا تنتبه لهذه الطائرة اليمنية التي استغلت هذا الأمر وقامت بصعق اسرائيل بضربة نوعية دقيقة ، ومن الواضح آن الفريق اليمني الذي أشرف على هذه الضربة درس واقع تل أبيب وسلوكيات سكانها لتوجيه هذه الضربة

３- من الواضح آن جماعة انصار الله تمتلك منظومة دفاعية استراتيجية متميزة للدفاع الجوي ، وهي المنظومة التي بات من الواضح قوتها الهجومية التي لا تستطيع إسرائيل الصمود أو التعاطي معها بسهولة.

الخلاصة

اعتقادي الشخصي ان هذه الحرب الدائرة في غزة وتدخل قوات انصار الله بها ، أثبتت قوة العقلية العسكرية اليمنية المتميزة ، إلا أن حسابات الربح والخسارة لا تزال تتأرجح بصورة درامية ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد الاستراتيجي اليمني حاليا بصورة واضحة.