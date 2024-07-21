سائد الشوملي مدافع عن الطبيعة الفلسطينية في وجه اجراءات الاحتلال

رام الله – وطن: كما هو كل شيء فلسطيني، يتعرض قطاع المدافعين عن البيئة والطبيعة الفلسطينية لاعتداءات ومضايقات من سلطات الاحتلال والمستوطنين خلال سعيهم لحماية الطبيعة في فلسطين .



الاحتلال الخطر الأبرز على الطبيعة والبيئة الفلسطينية



مهاجمة جيش الاحتلال والمستوطنون للنشطاء العاملين على حماية الطبيعة الفلسطينية ليست أحداث عابرة بل هي جزء أساسي من سياسات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وما قرارات ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال بالسيطرة على محميات طبيعية فلسطينية الا دليل على هذه السياسات التي يرافقها اجراءات واعتداءات على الارض تطال النشطاء الفلسطينيين العاملين على دراسة وحماية الطبيعة الفلسطينية.



وفي هذا الإطار يقول الناشط في مجال حماية الطبيعة الفلسطينية والمدير التنفيذي لجمعية فلسطين للبيئة، سائد الشوملي انهم يتعرضون لممارسات ومضايقات من جيش الاحتلال والمستوطنين بشكل متواصل وأنهم يتعرضون لأشكال شتى من الإجراءات والاتهامات والملاحقة الاسرائيلية.



وقال الشوملي خلال جولة له انه بعد السابع من أكتوبر شعر بزيادة الاعتداءات الإسرائيلية على الطبيعة وعلينا كأدلاء سياحة بيئية وخبراء يعملون في مجال الطبيعة والبيئة.





وأضاف:" أنا شخصيا تعرضت لعدة مواجهات عندما حاولوا منعنا من الوصول الى المناطق التي نسير بها والمحميات الطبيعية مثل منطقة صحراء تقوع او برية القدس ومنطقة مار سابا والأغوار الشمالية و عيون الماء في العوجا حيث يمنعنا الجيش من الوصول الى المحميات بهدف واحد هو منع الفلسطينيين من الوصول لهذه المناطق ليسهل عملية مصادرتها.



وأوضح الناشط في مجال حماية الطبيعة انه تعرض مؤخرا لاعتداء من قبل جنود الاحتلال عندما توقف بسيارته قرب مدينة اريحا وقال:"في أحد المرات اوقفوني في الشارع وكسروا كل الصناديق الخاصة بالطيور خصوصا صندوق طائر البوم الذي كنت اعمل على حمايته قاموا بالاعتداء على لمدة ثلاث ساعات بعد ان احتجزوني".



وقال ان جنود الاحتلال اتهموه بانه عسكري يقوم بمراقبة الجيش لمجرد انه يحمل ناظور وهو ناظور لمتابعة الطيور والحيوانات البرية كما اتهموه بتصوير اماكن عسكرية ممنوع تصويرها موضحا ان كل هذه الاتهامات هدفها منع نشطاء الطبيعة والبيئة الفلسطينيين من الوصول للأراضي والمحميات الطبيعية الفلسطينية.



واوضح الشوملي، بان التنوع الحيوي في فلسطين يواجه العديد من التحديات، أهمها الاستيطان الإسرائيلي الذي يسيطر على المناطق الطبيعية والمحميات، موضحا ايضا الى التغير المناخي، كالصيد الجائر، والتلوث البيئي.



الشوملي شغف بالطيور والتنوع الحيوي



ورغم كل المعيقات والاعتداءات الاسرائيلية يواصل سائد عمله في مجال رصد الطيور والعمل على دراستها وتوثيقها موضحا انه بدأ شغفه بمراقبة الطيور والتنوع الحيوي منذ فترة مبكرة، حيث انخرط في العمل التطوعي مع عدة مؤسسات وجمعيات تُعنى بحماية الطبيعة، موضحا انه تمكن من الحصول على العديد من الكتب لدراسة الثدييات والطيور في فلسطين، ومن خلال مسيرته سجل حوالي 400 نوع من الطيور، من بينها ستة أنواع سجلت لأول مرة في الضفة الغربية، حيث نشر عدة أوراق علمية، كما يعمل حالياً على تأليف كتاب عن طيور فلسطين.



وبين الشوملي بان اختياره لهذا المجال بدافع حب الطبيعة المحيطة به في فلسطين، حيث أراد استكشاف ودراسة الطيور والحيوانات المحلية، ومعرفة أسباب هجرتها وألوانها المتنوعة، مشيرا ان شغفه هذا دفعه للتعمق أكثر في دراسة الطيور والزواحف في فلسطين، مما جعله يوثق العديد من الأنواع في مختلف مناطق الضفة الغربية.





ميزة في التواصل مع الطبيعة والطيور



ويتجول الشوملي في الطبيعة بشكل مستمر لمراقبة الطيور والحشرات والزواحف، ويعمل مع زملائه لنشر أوراق علمية جديدة توثق الأنواع الموجودة في الضفة الغربية، ويستخدم كاميرات ليلية لمراقبة حركة الحيوانات والثدييات ودراسة سلوكها وتوزيعها.



وخلال الجولة أخرج الشوملي مسجل صغير من جيبه وقد سجل عليه صوت عصفور فلسطين او طائرة الشمس الفلسطيني حيث قال انه وثقه في منطقة بتير حيث رصد عش صغير له وفيه ثلاثة من الفراخ وأوضح الشوملي ان الطائر يعيش هنا وانه يتابعه بشكل متواصل.



متابعة النباتات و أهمية تعاون الجميع



ويوضح الشوملي انه يقوم ايضا بمتابعة النباتات على الرغم من انه ليس خبيرا في مجال النباتات لكنه يقوم بمتابعة النباتات ودراستها ويقاسم ما يجمعه من معلومات مع خبراء فلسطينيين في مجال النباتات موضحا ان التنوع البيئي امر مرتبط ويجب ان يكون هناك جهد مشترك بين مختلف المؤسسات ليكون العمل جماعيا ويخدم طبيعة وبيئة فلسطين.



وضرب الشوملي مثالا لاحد النباتات وهي نبتة التفلة وهي من انواع النباتات السامة التي تنمو في بتير وهي نبتة تراها بأزهار جميلة لكنها سامة وبدأت تنمو في السنوات الاخيرة في بتير مشددا على اهمية الانتباه لموضوع النباتات ومعرفة تاريخها وأعرب عن اعتقاده بان هذه النبتة ليست اصيلة في فلسطين لكن تم جلبها قبل سنوات طويلة.





عوامل سلبية دخيلة على الطبيعة الفلسطينية المتنوعة



وأوضح الشوملي ان فلسطين تتميز بتنوع حيوي نتيجة التواضع كالأنظمة المناخية المختلفة وموقعها بين القارات هذا اعطاها اهمية كبيرة انها تكون غنية في التنوع الحيوي في فلسطين يوجد فيها ايضا تضاريس مختلفة مثل الجبال والسهول وانظمة مناخية كالبحر الأبيض المتوسط ومناخ التوراني وهو ما يعطي فلسطين تنوع حيوي وموائل كثيرة للطيور والحيوانات لهذا فلسطين رغم صغر مساحتها الا انها تتميز بتنوع فريد وعالمي على التنوع الحيوي



يقول الشوملي ان هناك عدة مشاكل تواجه الطيبة أهمها حاليا الاستيطان الاسرائيلي حيث تسعى اسرائيل للسيطرة على المناطق الطبيعية التي يبنون فيها المستوطنات كما انهم فرضوا سيطرتهم على المحميات الطبيعية .



اما العوامل الأخرى التي تؤثر في الطبيعة الفلسطينية فهي التغير المناخي والصيد والرعي الجائر والتلوث البيئي مضيفا ان هناك امور أخرى تؤثر في البيئة وتهدد التنوع الحيوي مثل الغزو للطيور الدخيلة و النباتات التي أصبحت عقبة لا نستطيع التخلص منها مشيرا الى اربع أنواع من الطيور الغازية مثل طائر النينا والراز رينق براكييت والدره المنكسه والطائر الهندي سيلڤر هذه الأنواع من الطيور تعمل على خراب العديد من الطيور المحلية الأصيلة الموجودة في المنطقة الى جانب ان هذه الطيور تأخذ يأخذ والماء واشار الى ان اسوء هذه الطيور هو الطائر الهندي الذي يفتك بالطيور الفلسطينية ويأكل بيضها ويدمر الاعشاش الخاصة بها.





مشاركات في مؤتمرات دولية



شارك الشوملي في عدة مؤتمرات دولية ومحلية، تحدث فيها عن البيئة في فلسطين، وانضم إلى الشبكة العالمية للتغير المناخي، مما فتح نافذة لتبادل الخبرات مع دول مثل الأردن وسوريا ولبنان.



وقال الشوملي انه نشر أيضا عدة أوراق علمية خاصتاً في تسجيلات الطيور في فلسطين أنا بفتخر بحالي اني وثقت أنواع جديدة ل فلسطين وكمان بفتخر اني شاركت بكتابة تقارير دوليه ومحليه تتعلق في البيئة الفلسطينية الى جانب تمثيله فلسطين في مؤتمرات عالمية.



الطبيعة ليست أمرا ثانويا



ويؤكد سائد متأسفا ان هناك الكثير من الهيئات والوزارات والمؤسسات التي تعتبر الطبيعة والبيئة ليست اولوية وبالتالي يطالب بمزيد من الاهتمام بالطبيعة لأنها سبب وجودنا وبتخريبها وتخريب التنوع الحيوي في فلسطين هو خراب ودمار لنا كشعب فلسطيني وبالتالي لا بد من مزيد من الاهتمام بالطبيعة والبيئة.



رسالة سائد في حماية الطبيعة



يأمل سائد للمحافظة على البيئة الطبيعية للأجيال القادمة، وزيادة الدراسات والأبحاث في هذا المجال، كما يعمل الشوملي على تعزيز السياحة البيئية في فلسطين من خلال رفع وعي المجتمع المحلي حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتوجيه رسائل للمجتمع والهيئات المحلية لتحسين خدمات السياحة والإرشاد البيئي، كما دعا المؤسسات والوزارات إلى دعم الجهود البيئية وتعزيز وعي الطلاب بأهمية البيئة والطبيعة في فلسطين .



يسعى الشوملي الى ترك إرث علمي يتضمن كتباً ودراسات توثق التنوع الحيوي في فلسطين، وأن يبني الباحثون القادمون على أعماله لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال البيئة والحفاظ على الطبيعة وقال :"رسالتي كسائد اطمح ليكون لدي عدة كتب ودراسات باسمي مكتوبة ومنشورة في فلسطين حيث يطمح الى تسجيل شيء لفلسطين كما انه وثق ويطمح لتوثيق الكتب والدراسات لتستفيد منها الأجيال المقبلة .



واختتم سائد بالرغم من التحديات الأمنية والاعتداءات، يواصل عمله في استكشاف المحميات الطبيعية، موضحا انه يواجه صعوبات من الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعه من حمل المعدات اللازمة مثل الناظور والكاميرا، ورغم ذلك يظل الشوملي ملتزماً بمهمته في الحفاظ على البيئة وتوثيق التنوع الحيوي في فلسطين.



تم إنتاج هذه القصة ضمن برنامج “#قريب” الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.