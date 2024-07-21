شهيدان بينهما طفلة في قصف الاحتلال المكثف على النصيرات

وطن: استشهدت طفلة ومواطن، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال شمال مخيم النصيرات والمخيم الجديد وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا شمال مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد طفلة، كما شنت غارة على عمارة سكنية من عدة طوابق، شمال المخيم، ما أدى لإصابة 5 مواطنين على الأقل.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة غراب في المخيم الجديد بالنصيرات، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل، وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة ومحيط محطة الكهرباء وشارع صلاح الدين شمال شرق مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق النار بكافة من طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن قصفا آخر استهدف محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى لإصابة مواطنَين نقلا إلى مستشفى المعمداني.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 60.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.