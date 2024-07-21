استطلاع لوطن: 55 % يعتقدون ان الجبهة اللبنانية ستشهد تصعيدا متدحرجا مع مرور الوقت

رام الله – وطن: منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، فتح حزب الله جبهة جنوب لبنان ضد الاحتلال الاسرائيلي، نفذ منذ ذلك الوقت الاف العمليات ضد مواقع جيش الاحتلال ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان واسع على لبنان.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية ان الغالبية تعتقد ان الجبهة اللبنانية ستشهد تصعيدا متدحرجا ترتفع وتيرته مع مرور الوقت.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول مآلات التصعيد في شمال فلسطين المحتلة؟

وقال 55 % من المستطلعة آراؤهم إن الجبهة ستشهد تصعيدا متدحرجا مع مرور الوقت، بينما قال 21 % من المستطلعة آراؤهم ان جيش الاحتلال سوف يشن عدوانا شاملا وبشكل مفاجئ على لبنان.

وأعرب 17 % من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم ان الاشتباك بين حزب الله والاحتلال سوف يستمر بذات المستوى والوتيرة، في حين رأى 7 % ان حزب الله سوف يوجه ضربة استباقية واسعة للاحتلال.

وأعلن حزب الله خلال اليومين الماضيين توسيعه لدائرة النار والاستهداف لتطال لأول مرة مستوطنات لم يقصفها منذ 9 أكتوبر، ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين.