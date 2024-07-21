الاحتلال يعتقل شابين ويداهم عدة منازل بالخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شابين وداهمت عدة منازل بمحافظة الخليل.

واعتقل جيش الاحتلال الشاب تركي محمد حماد أبو صبحة على حاجز عسكري قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، وهاني غيث من بلدة بني نعيم.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها عرف من أصحابها: الشقيقان عماد وعلاء ماهر أبو قبيطة في بلدة يطا، وأخرى في منطقة إخريسه، وفتشت منزل المواطن خالد القصراوي، في منطقة واد الهرية بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.