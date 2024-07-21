إنجاز فلسطين تعقد الفعالية الختامية لبرنامج الشركة الطلابية

وطن: نظمت مؤسسة إنجاز فلسطين، تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي د.أمجد برهم ، الفعالية الختامية لبرنامج الشركة الطلابية على مسرح دار بلدية رام الله يوم الثلاثاء 16 تموز.

وشارك في الفعالية 11 شركةً طلابية، سبعة منها من المدارس وأربعة من الجامعات، حيث تنافست الشركات على لقب أفضل شركة طلابية للعام 2024.

وحصلت شركة "ع بلاطة" من مدرسة الفرندز على جائزة أفضل شركة طلابية لفئة المدارس، بينما فازت شركة "ALEINT" للحلول الكهربائية من جامعة بوليتكنك فلسطين على جائزة أفضل شركة طلابية لفئة الجامعات. وستُمثل هاتان الشركتان فلسطين في المسابقة الإقليمية التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع تشرين ثاني –نوفمبر القادم.

وعلى مستوى الجوائز الفرعية، حصلت شركة "Eco Heat" من مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية على جائزة أفضل منتج، وشركة "خطوة" من مدرسة بنات بروقين الثانوية على جائزة أفضل تغطية إعلامية، وشركة "Seeds" من مدرسة بنات دورا الثانوية المهنية على جائزة أفضل شركة ذات أثر اجتماعي.

اما الجوائز الفرعية لفئة الجامعات، فازت شركة "تيسير" من جامعة النجاح الوطنية بجائزة أفضل منتج، وشركة "مرسال" من جامعة بيرزيت بجائزة أفضل تغطية إعلامية، بينما نالت شركة "NAWAFETH" من جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم جائزة أفضل شركة ذات أثر اجتماعي.

واستهل الفعالية بسام ولويل رئيس مجلس إدارة المؤسسة بكلمة ترحيبية ، مبينا أن إنجاز فلسطين استطاعت استكمال مسيرتها في تنفيذ أنشطة متنوعة في كافة أرجاء الوطن بما يشمل مراكز الايواء في قطاع غزة.

وأشاد بإنجازات المؤسسة خصوصا تنفيذ برنامج الشركة الطلابية مفتخراً بالطلبة المتنافسين والمتطوعين والمعلمين وطاقم العمل، وقال: "بكل فخر أطلقنا هذا العام 20 شركة طلابية، وهو الحدث الأعظم لقطف ثمار رحلة استمرت نحو عام. عملت إنجاز فلسطين خلالها على تقديم منهج متكامل من التدريبات العملية والمهنية المتنوعة بين اللقاءات الوجاهية والإلكترونية لرعاية أفكار الطلبة وتنميتها."

وفي كلمةٍ للوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، ترحم على الطالبة شيماء صيدم، الأولى على فلسطين العام الماضي، وعلى شهداء الوطن الأبرار، وقال: "في ميدان الريادة، نتحدث عن تجذير ثقافة الإبداع وكيف نجعل الاهتمام بالأفكار الريادية جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الطلاب، وليس مجرد منافسة عابرة". وأضاف أنه رغم التحديات، ستواصل الأجيال معانقة الإبداع والتميز، كما رأينا اليوم من عروض طلبتنا في مسابقة الشركة الطلابية. وخاطب طلبة غزة قائلا: "قريباً سينتهي العدوان وستعودون إلى مقاعد دراستكم". ووجه شكره لمؤسسة إنجاز فلسطين على غرس مفهوم التطوع، وأشاد بتطوع 600 معلم /ة هذا العام لتدريس الطلبة في قطاع غزة "عن بعد". واعتبر أن إنجاز فلسطين، بما توفره من شراكة وطنية جامعة، تقدم رؤية استشرافية للمستقبل.

فيما أعربت المديرة العامة لمؤسسة إنجاز فلسطين السيدة رانيا قطينة عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي حققتها المؤسسة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها. وأشادت السيدة قطينة بالنجاحات البارزة التي سجلتها المؤسسة، والتي تجسدت في استمرارية تنفيذ برامجها المختلفة، وعلى رأسها برنامج الشركة الطلابية الذي أظهر فيه الطلاب قدراتهم الاستثنائية وابتكاراتهم الخلاقة، وأضافت السيدة قطينة بقولها: "إنني أعبر عن سعادتي وامتناني العميق لكل فرد ساهم في تحقيق نجاحات برامج المؤسسة. إن التعاون الوثيق بين مؤسسة إنجاز فلسطين وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية يعتبر دعامة أساسية لتطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم، مما يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم. وأكدت السيدة قطينة أن هذه الشراكات المثمرة بين المؤسسة والقطاعين الخاص والعام هي المفتاح الرئيسي لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير الكفاءات الشبابية، مشددة على أهمية الاستمرار في هذا النهج التعاوني لتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.

وتم في الفعالية عرض فيديو يعكس نشاطات انجاز حالياً في غزة، يضم رسائل مؤثرة من قلب القطاع قبل وبعد العدوان. استهدفت هذه المبادرات ترفيه النساء والأطفال في ظل الظروف الصعبة، وتمكنا من تقديم لمحة من التفاؤل والإصرار على المضي قدماً رغم التحديات.

وشهد الحفل فقرة ملهمة بتقديم قصص نجاح من رواد إنجاز، حيث شارك السيد سعيد زيدان، الرئيس التنفيذي لشركة التميت، تجربته المفعمة بالإنجاز والإصرار. كما قدم الطالب محمد العيسة، خريج برنامج الشركة الطلابية للعام الماضي وأحد الفائزين بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023 عن شركته الطلابية "Safetech" وممثل دولة فلسطين في قطر، قصته الملهمة التي تجسد قوة العزيمة والابتكار. كما شاركت أيضاً في الحوار من الجمهور كل من المتطوعة رانيا الخيري من شركة فيتاس وتحدثت عن اثر التطوع عليها وعلى الطلبة، والسيدة ثروت الخطيب من مشرفة النشاط الثقافي- مديرية بيت لحم عن أثر التدريبات على الطلبة المشاركين في برنامج الشركة الطلابية.

ومع نهاية الحفل، تم تكريم متطوعي الشركات الطلابية الذين يمثلون مختلف شركات القطاع الخاص: شركة أوريدو، شركة التأمين الوطنية، شركة وسيلة المفكّر التعليمية، بالإضافة لمتطوعة من محافظة الخليل، البنك العربي، البنك الإسلامي الفلسطيني، وشركة CCC – شركة اتحاد المقاولين، ومعلمي وزارة التربية الذين شاركوا بتدريب الطلبة، هؤلاء المتطوعون قدموا دعماً كبيراً وساهموا في إنجاح البرنامج من خلال تعاونهم المثمر.

كما كرمت المؤسسة رعاة الحفل لهذا العام، ممن ساهموا بشكل كبير في دعم ونجاح الفعالية. وقد شملت هذه الجهود النبيلة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي لعب دوراً بارزاً في دعم برنامج الشركة الطلابية على مدى سنوات عديدة. كما تم تكريم شركة اتحاد المقاولين CCC وشركة المشروبات الوطنية وشركة PALPAY، إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية مثل شبكة وطن الإعلامية، وشبكة رايه الإعلامية. هؤلاء الرعاة يمثلون ركيزة أساسية في دعم الابتكار والريادة بين الشباب الفلسطيني، وهم مصدر إلهام للجميع في سعيهم المستمر لبناء مستقبل واعد ومزدهر.

وفي الختام استلمت الفرق الفائزة جوائزها.