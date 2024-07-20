حركة المبادرة الوطنية: عدوان الاحتلال على اليمن يعكس حقده على التضامن الشعبي اليمني مع الفلسطينيين

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الهجوم الإسرائيلي الوحشي على منشئات مدنية يمنية مما أوقع عددا من الشهداء و الجرحى المدنيين وسبب دمارا ضخما في منشئات مدنية .

و قال الأمين العام لحركة المبادرة د.مصطفى البرغوثي، أن الهجوم الإسرائيلي الأرعن يعبر عن مدى حقد الحكومة الإسرائيلية على التضامن الشعبي اليمني مع شعب فلسطين وضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال على قطاع غزة.

واشار البرغوثي إن إسرائيل بحربها الهمجية تجر المنطقة بأسرها إلى انفجار إقليمي شامل.

وأكد أن العدوان على اليمن لن يزيد الشعب اليمني الباسل الا تضامنا ودعما لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية ، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية خير دليل على أن إسرائيل تتصرف ككيان مارق خارج على القوانين الدولية.