طوفان الأقصى" في اليوم الـ 289.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على غزة والمقاومة توقع مزيدا من القتلى

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ289، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 71 شهيدًا و163 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38919 شهيداً و89622 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تواصل المقاومة التصدي لجيش الاحتلال في عدة محاور قتال في قطاع غزة، مكبدة إياه مزيداً من الخسائر، واعلنت كتائب القسام، تنفيذها عملية مركبة بمحيط مسجد هارون جنوب شارع "جورج" شرق مدينة رفح استهدفت خلالها دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105"، لافته الى استهداف آلية بعد تقدم فرقة النجدة ومجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "رعدية" وأيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ289: