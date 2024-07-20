بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف موقعي زبدين والزاعورة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم السبت، استهداف موقع زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية، مؤكدين إصابته إصابة مباشرة.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة شَنَّها هجوماً جوياً بِسربٍ ‌‏من المسيرات الإنقضاضية على مرابض المدفعية والصواريخ في الزاعورة.

واستهدفت المقاومة في الزاعورة أماكن تموضع ‏واستقرار ضباطها وجنودها ومنصات القبة الحديدية فيها، وأصابت ‏أهدافها بِدقة وحققت إصابات ‏مُؤكدة.‏

ووفق البيان، يأتي ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة صفد البطيخ".

واليوم أيضاً، أعلنت المقاومة قصفها، مستوطنة "دفنا" الإسرائيلية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مؤكدةً أنّ مجاهديها أدخلوا مستوطنة "دفنا"، إلى "جدول النيران للمرة الأولى".

كما أعلنت المقاومة، استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.‏

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أكد في الـ17 من تموز/يوليو الحالي، في مناسبة إحياء العاشر من محرّم، أنّ "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستوطنات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً".

المصدر:"الميادين"