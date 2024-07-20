القوات اليمنية المسلحة: نعد العدة لمعركة طويلة مع الاحتلال ومنطقة يافا غير آمنة

وطن: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة اليمنية سترد على العدوان السافر الذي استهدف مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأشار سريع انه سيستهدف المناطق الحيوية التابعة للاحتلال الاسرائيلي ، مشددا على أن القوات اليمنية تعد العدة لحرب طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأكد سريع ان منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة كما صرح في بيان سابق له.

وتابع سريع بأن العدوان الإسرائيلي على اليمن يفرض على كل أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية.

كما أن الشعب اليمني العظيم بقيادته وقواته المسلحة سيتجاوز هذا التحدي كما تجاوز التحديات خلال السنوات الماضية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت مدينة الحديدة اليمنية بصواريخ عديدة ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات اليمنيين بعدوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.