حماس: "إسرائيل" وأمريكا تتحملان مسؤولية التصعيد بالمنطقة

وطن: دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الإسرائيلي على اليمن، محملة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الامريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد بالمنطقة.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها مساء اليوم السبت : "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، واستهداف منشآت نفطية ومنشآت مدنية منها الميناء وشركة الكهرباء في ميناء الحديدة، ما أَوْقَع شهداء وجرحى بين المدنيين".

واعتبرت الحركة العدوان على اليمن "عربدة صهيونية وتصعيداً خطيراً، في محاولة يائسة لثَنْيِ قوى المقاومة الحرّة في أمتنا، عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية".

وأكدت "حماس" على تضامنها مع الشعب اليمني وجماعة أنصار الله، ونعت شهداءهم.

وأضافت :"نثمّن مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم، بتقديم كل سبل الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني المظلوم".

وحمّلت حماس الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها منح الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية، وفق البيان.

ودعت الدول العربية والإسلامية إلى إدانة هذا العدوان والوحدة وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، عصر اليوم السبت، ميناء مدينة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر، وتسببت بوقوع شهداء ومصابين واشتعال النيران في الميناء.

وحسب وسائل إعلام يمنية، استهدفت الغارات على مدينة الحديدة منشآت لتكرير النفط في ميناء الحديدة، ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب والدخان، فيما ذكر مصدر رسمي أن الغارات استهدفت محطة كهرباء محافظة الحديدة وخزانات الوقود.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية عن وقوع شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.