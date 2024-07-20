"الديمقراطية": إسرائيل ستدفع غالياً ثمن عدوانها الغاشم على شعب اليمن

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن دولة حرب الإبادة الجماعية بقيادة الفاشي نتنياهو ستدفع غالياً جداً ثمن عدوانها الغاشم على أبناء شعبنا اليمني الشقيق، الذي يقف بكل قواه الى جانب شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان لها وصل لــوطــن، إن كل الوقائع تؤكد، وبما لا يدعو للشك، التواطؤ الأطلسي المُدان بقيادة الولايات المتحدة، والتي تتحمل بدورها مسؤولية عسكرة البحر الأحمر، وتحويله الى بؤرة للتوتر العالمي، دفاعاً عن إسرائيل في حربها الهمجية ضد شعبنا ومقاومته.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا في اليمن الشقيق يملك من القدرة والثقة ما يمكنه من الرد الحاسم على العدوان الإسرائيلي فضلاً، على أنه لن يكون وحيداً في حقه في الدفاع عن نفسه، فقد توحدت المقاومة في فلسطين بكل قواها وفصائلها وأجنحتها العسكرية مع المقاومة في اليمن الشقيق بقيادة أنصار الله والقائد عبد الملك الحوثي. ■