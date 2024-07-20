فدا: فلسطين مفتاح الحل والسلام ولا أمن ولا استقرار في العالم أجمع حتى إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة

وطن: أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" تنديده بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على اليمن وتضامنه مع الشعب اليمني وقدم التعازي لذوي الشهداء وعموم الأشقاء اليمنيين وتمنى الشفاء العاجل للجرحى مشددا على أن تاريخ اليمن الشقيق قديما وحديثا أثبت أنه عصي على الغزاة والمعتدين؛ فما بالنا إذا تعلق الأمر بالمحتل الاسرائيلي الطارىء.

وشدد "فدا" في بيان له وصل لــوطــن، أن فلسطين مفتاح الحل ومفتاح السلام وأنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام، ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم أجمع، دون أن ينعم شعبنا الفلسطيني بالسلام أسوة بباقي شعوب المعمورة وأن يتمكن من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وذلك على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بعد انسحاب (إسرائيل) الكامل منها وتطبيق القرار الأممي الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.