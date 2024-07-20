شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال على اليمن

وطن: استشهد وجرح عدد من المواطنين إثر غارات شنها الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت على ميناء الحديدة في اليمن.

وأفادت وزارة الصحة اليمنية بارتقاء شهداء ووقوع جرحى، في إثر غاراتٍ إسرائيلية معادية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، غربي اليمن.

وأكدت الوزارة إصابة عدد من المواطنين بحروقٍ شديدة نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي.صنعاء: العدوان لن يُثنينا عن إسناد غزة

وفي إثر العدوان الإسرائيلي، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ "قصف الاحتلال الإسرائيلي يوحّد الشعب اليمني، وستكون هناك ضربات مؤثرة أكثر".

وقال الحوثي إنّ "الجريمة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي ما كانت لتحدث لولا التحالف والدعم من أميركا وبريطانيا، ومشاركتهما له"، مشدداً على أنّ "الجريمة الإسرائيلية هذه لن تُثنينا عن مواصلة الإسناد لغزة، بل ستكون هناك عمليات تقضّ مضاجع الكيان الموقت".

بدوره، أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، أنّ الضغط على اليمن، من أجل التوقف عن مساندة غزة، "حلمٌ لن يتحقق للاحتلال الإسرائيلي".

وشدّد عبد السلام على أنّ "العدوان الإسرائيلي الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصراراً وثباتاً واستمراراً، وعلى نحو تصاعدي".

من جانبه، توعّد ‏عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، الاحتلال بأنه "سيدفع ثمن استهداف منشأة مدنية"، مضيفاً: "سنقابل التصعيد بالتصعيد".

من جهته، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أهداف في اليمن، لافتاً إلى أنّ الغارات عليه ردّ على مئات الهجمات اليمنية ضد "إسرائيل"، طوال الأشهر الماضية.

وأكد أنّ "لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، وإذا طرأ أي تغيير فسنعلنه".

ونقل الإعلام الإسرائيلي، عن مصادر أميركية رسمية، أنّ 25 طائرة حربية، من نوع "أف 35"، هاجمت، على دفعات، عدةَ أهداف في اليمن.