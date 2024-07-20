الجبهة الشعبية: "الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً لعدوانه على اليمن"

وطن: اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الاحتلال أخطأ في تقديراته بعدوانه على اليمن، معتقداً أن هذا العدوان سيمر دون عقاب.

وأشارت الجبهة في بيان لها، أن الاحتلال الجبان والغادر سيدفع ثمناً باهظاً وسيتلقى في الساعات القادمة ضربات موجعة تلقنه درساً لن ينساه، ليس فقط من الجيش اليمني، إنما من فصائل محور المقاومة وجبهات الإسناد.

وأكدت الجبهة أن اليمن سيبقى حراً كريماً وعصياً على الانكسار، وشوكة دائمة في حلق الصهاينة والأمريكان وأنظمة الرجعية العربية.

وأوضحت أن الشعب اليمني الذي صمد على مدار سنوات من العدوان والحصار لا يمكن أن يُهزم، وسيواصل كفاحه ونضاله بلا تراجع.