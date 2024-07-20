رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن يلتقي السفير أشرف دبور

وطن: التقى رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر أصلان، السفير الفلسطيني لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وذلك في مقر السفارة أمس الجمعة

ورحب السفير دبور، بأصلان في سفارة دولة فلسطين في بيروت، مشيداً بدوره والخدمات الهامة التي يقدمها للاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، مؤكدا حرصه على تسهيل عمله من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان.

من جهته شكر أصلان، السفير دبور على حسن الاستقبال واضعا اياه بكافة النشاطات والمشاريع التي تنفذها جمعية هليب دنيا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.