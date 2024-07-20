شهداء وجرى في قصف للاحتلال على مدينة غزة ومخيم النصيرات

وطن: استشهد، ظهر اليوم السبت، عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وقالت مصادر صحفية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأضافت ان ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة صيام غرب محطة ياسين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.