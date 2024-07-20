تشييع جثمان الشهيد إبراهيم زعاقيق في بيت أمر شمال الخليل

وطن: شيعت جماهير غفيرة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيد إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق (20 عاما)، الذي ارتقى الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة على جثمانه في مسجد البلدة القديم، ثم ووري الثرى في مقبرة البلدة.

والشهيد زعاقيق أسير محرر، تحرر من سجون الاحتلال قبل عشرين يوما، وكان قد أصيب قبل عامين برصاص الاحتلال.

وعم الاضراب الشامل بلدة بيت أمر، حدادا على روح الشهيد زعاقيق وشهداء شعبنا، ورفضا لجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا.