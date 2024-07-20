6 شهداء بينهم صحفي في قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

وطن: استشهد 6 مواطنين بينهم صحفي وعائلته، اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الصباغ في منطقة الزرقاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا يستهدف منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم السبت على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع، أدى لاستشهاد أكثر من 25 موطنا معظمهم من الأطفال.