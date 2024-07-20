دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بالقرار الاستشاري لمحكمة العدل بشأن التبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية

وطن: رحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن أوضاع الاحتلال والاستيطان، الذي تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال الدائرة إن قرار محكمة العدل يمثل إدانة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، باعتبارها دولة احتلال واستيطان ونظام فصل عنصري محتل للأراضي الفلسطينية، ويعد أساسا قانونيا لملاحقتها في كافة المحافل الدولية، وخطوة هامة على طريق دعم الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

ودعت دائرة مناهضة الابارتهايد كافة دول العالم إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، من خلال طرد سفراء دولة الاحتلال وتحميلها المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبتها أمام الهيئات الدولية المعنية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس.

وأكدت الدائرة أن قرار المحكمة يأتي استجابة لدعوات محاسبة دولة الاحتلال، وفي سياق الجهود التي تبذل لإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.