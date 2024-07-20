عشرات الشهداء والمصابين في تصعيد الاحتلال هجماته على غزة

وطن: تصاعدت وتيرة غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين.

وقالت مصادر محلية، إن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة الاحتلال على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن 5 شهداء و10 مصابين. وتسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي في تدمير واسع طال المكان.

وذكرت مصادر طبية أن 4 مواطنين -بينهم طفلان- استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت المصادر استشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

كما استشهد مواطن واصيب آخرين في غارة الاحتلال استهدفت تجمعا للمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأضاف أن الغارة سببت دمارا واسعا في ممتلكات السكان.

وفي رفح جنوبي القطاع، استهدفت قوات الاحتلال المنطقة بقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مصنعا لعائلة حلس وسط القطاع. ومنزلين لعائلة المغازي والغول على مدخل منطقة الزوايدة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان. وقد نجحت طواقم الدفاع المدني في السيطرة على الحرائق من دون تسجيل أي إصابات.

المصدر : الجزيرة