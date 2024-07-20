تشييع جثمان الشهيد يامن عصفور في بلدة عرابة

وطن: شيعت جماهير شعبنا في بلدة عرابة جنوب جنين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشاب يامن احمد عصفور (19 عاما)، والذي استشهد مساء اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في 13 كانون ثاني/ يناير الماضي في بلدة عرابة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة على جثمانه بعد صلاة العشاء، ثم ووري الثرى في مقبرة البلدة.

وأعلنت بلدية عرابة وفصائل العمل الوطني والإسلامي عن الإضراب الشامل يوم غد السبت في البلدة حدادا على روح الشهيد عصفور وشهداء شعبنا، ورفضا لجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا .